Rinviata l'asemblea Confcommercio di Foggia

Il presidente della Confcommercio di Foggia, Damiano Gelsomino valutata la possibilità della presenza di un significativo numero di associati partecipanti all’assemblea della Confcommercio fissata per il 4 luglio 2021, considerato l’incremento dei casi Covid-19 nelle sue aggressive varianti e viste le disposizioni del Dpcm attualmente vigenti, che disciplinano il divieto di assembramenti, ha ritenuto di dover garantire la sicurezza sanitaria connessa al divieto di assembramenti e la necessaria produzione di idonea documentazione che attesti l'ffettuazione di vaccinazione per ciascun presente.

Dispone pertanto il rinvio dell’assemblea degli associati della Confcommercio di Foggia già fissata nella sede di Foggia dell’associazione via Miranda 10, per il giorno 4 luglio 2021 alle 7 in prima convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione e rimanda al Consiglio dell’associazione da convocarsi a breve, la delibera di nuova convocazione dell’assemblea con statuizione delle relative modalità di svolgimento tali da garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti.