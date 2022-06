La 1^A del Liceo 'Rispoli' torna in aula dopo 50 anni: "Che emozione!"

Dopo 50 anni dal suono della prima campanella, gli alunni della 1^A del liceo scientifico 'Checchia Rispoli' di San Severo sono tornati in classe. Una rimpatriata avvenuta negli scorsi giorni, ripercorrendo ambienti e spazi familiari per gli ex alunni, che nel 1971 avevano circa 14 anni.

Alcuni di loro, ultra sessantacinquenni e professionisti, si sono riscontrati festeggiando la loro conoscenza e forte amicizia. "Un ringraziamento va alla preside Mezzanotte che ha autorizzato l'ingresso nell'istituto e nelle classi del corso A", spiegano gli ex alunni. "E' stato emozionante rivedere le aule, i banchi, la palestra ed altri locali della nostra giovinessa", spiegano. "così come ricordare il nostro preside dell'epoca, Casiglio, ed i professori che 50 anni fa ci hanno seguito nel percorso scolastico, formandoci anche nel carattere ed insegnandoci rispetto e valori etici", concludono.