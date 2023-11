in

Ci sono rifiuti, compresi gli ingombranti e il timore che a breve – se non verranno portati via – facciano la stessa fine di paraurti e sportelli di auto che si trovavano sempre qui, ma qualche mese fa, ovvero che vengano dati alle fiamme.

Salve FoggiaToday. Vi mando le foto di quello che si può trovare ai bordi della strada che percorro tutti i giorni: uscendo dalla città, dopo la rotatoria della Statale 16 all’altezza dell’incrocio di via Ascoli, svoltando a destra sulla strada del Salice verso via Castelluccio.

Rifiuti strada del Salice: "Se non li portano via finiranno in fumo"