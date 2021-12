Clinica Legale, studenti di UniFg al servizio dei senza dimora con 'Avvocato di Strada'

Sul sito del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia è possibile scaricare il bando della quarta edizione della Clinica Legale 'I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti', organizzata in convenzione con l’associazione Avvocato di strada Onlus. 12 studenti dell’ateneo dauno avranno l'opportunità di affiancare i volontari dello sportello nell'assistenza legale ai senza dimora e ai migranti e di seguire un percorso formativo di alta specializzazione. 7

Le attività di formazione accademica della 'Clinica Legale' hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione studentesca alle tematiche delle nuove povertà e del disagio sociale, dell’accoglienza, dell’intercultura e della cultura del volontariato. Perché oltre alla teoria, gli studenti affiancheranno gli avvocati volontari dello sportello foggiano per avvicinarsi concretamente e realmente ai casi giuridici che riguardano i senza dimora, i migranti in attesa di soggiorno o cittadini italiani e stranieri in gravi difficoltà economiche. Formazione e applicazione pratica del diritto, dunque, perché come recita uno degli slogan di Avvocato di Strada: “Non esistono cause perse”.

Si tratta, dunque di un’occasione per coniugare conoscenza e volontariato, per andare oltre le materie di studio, per conoscere più a fondo le storie degli invisibili, di quanti per i motivi più diversi sono finiti a vivere in strada. Italiani e migranti. Senza dimora e poveri che anche grazie all’aiuto dei giovani studenti potranno avere l’opportunità di accedere ai diritti che la vita di strada nega. Per iscriversi c’è tempo fino al 22 dicembre 2021.