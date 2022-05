Rettili in libertà al Rione Martucci

Con la città invasa da erbacce (qui i dettagli), e l'arrivo dei primi caldi, non è raro imbattersi in rettili a spasso per la città. Accade al Rione Martucci, ma diverse segnalazioni giungono anche da altri quartieri cittadini. "Il Rione Martucci è sempre più sporco e abbandonato, soprattutto nelle zone in cui ci sono i cassonetti della spazzatura dove il degrado prolifera", lamentano i residenti. "Come se non bastasse, spuntano anche i rettili", aggiungono i residenti, come dimostra la foto scattata in via Nannarone. Un gruppo di cittadini ha inviato una pec al Comune di Foggia per denunciare lo stato dell'arte. La richiesta: "Si prega di intervenire per la bonifica dell'area".