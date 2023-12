I foggiani Arbore e Telesforo tornano in tv con 'Appresso alla musica': "Sarà un'altra televisione"

Renzo Arbore torna in tv, di nuovo su Rai 2 e di nuovo in seconda serata, insieme al concittadino Gegè Telesforo con 'Appresso alla musica'. Un 'Renzo arbore show', così come lo ha definito il conduttore e cantante di Foggia con la passione per la musica napoletana, i costumi e le tradizioni del Meridione d'Italia. L'annuncio è stato dato questo pomeriggio sui canali Instagram.

Appuntamento al 4 gennaio, a partire dalle 23.15, quando comincerà la prima puntata di "un programma straordinario" evidenzia l'artista. "Abbiamo raccolto delle chicche straordinarie. Mi raccomando, spargete la voce. E' un programma molto carino. Sarà proprio un'altra televisione, con tanti artisti che sono stati miei compagni d'arte e hanno fatto delle cose curiosissime eccezionali".