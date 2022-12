I clown dottori portano i regali ai bimbi della Neuropsichiatria infantile del Riuniti

Come ogni anno, i piccoli degenti del Riuniti non sono rimasti senza i regali donati dalle varie associazioni di volontariato e beneficenza di Foggia. Questa mattina i clown dottori di 'Il cuore Foggia' assieme ad Era e Foggia Social club, hanno portato i doni natalizi a piccoli dei reparti di Neuropsichiatria infantile, Chirurgia pediatrica e Pediatria. In più hanno voluto donare un televisore al reparto di Neuropsichiatria infantile per allietare le difficili ore di attesa, soprattutto in questo periodo vissuto lontano da casa.