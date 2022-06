Rampe disallineate rispetto all'asfalto: l'area di Viale Europa è impraticabile in carrozzina

Rampe per disabili disallineate all'asfalto, così la zona di viale Europa diventa difficilmente praticabile in carrozzina. A denunciare l'accaduto è una donna foggiana che invita l'amministrazione competente ad occuparsi degli scivoli per disabili posti lungo l'arteria e relataive pertinenze (via Spagna, via Smaldoni e via Giussani per citarne alcune).

"Dalle foto allegate - denuncia la donna - potremmo dire che le rampe sono del tutto assenti sulla pista ciclabile di viale Europa (e non solo). Quegli scivoli, che devono essere strumento per accedere, oggi sono solo un tratto di marciapiede, una barriera come un'altra, un ostacolo", puntualizza. "Chi se ne dovrebbe occupare? Cosa bisogna aspettare? Non si tratta di trovare un colpevole, ma di garantire rapide soluzioni alle persone. Persone che hanno il diritto di esistere e circolare in sicurezza", conclude.