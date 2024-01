"May it please Your Majesty", la lettera di giovane foggiano a Carlo III. Il Re risponde: "Toccato dalle tue parole"

"May it please Your Majesty". È l'incipit di una lettera. Una delle circa 200 al giorno indirizzate a Londra, Buckingham Palace, per la precisione. Datata 8 giugno 2023, la missiva è partita da Foggia: il mittente è Danilo Francesco Catalogna.

Ha 20 anni, è nato e vive nel capoluogo dauno e sogna di diventare un economista. Tra i suoi hobby, la lettura, la musica classica, il cinema, ma soprattutto una fervida passione per la cultura britannica e tutto ciò che concerne la famiglia Reale. Ed è proprio questa passione ad aver spinto Danilo Francesco a scrivere a Re Carlo III, a circa due anni di distanza da un'altra lettera inviata all'allora Regine Elisabetta II, che dal Castello di Balmoral rispose alcuni mesi dopo, ringraziandolo per il pensiero.

Due anni dopo, il giovane foggiano ha voluto scrivere ancora, stavolta al Re, da poco incoronato dopo la dipartita di Queen Elizabeth. Un evento che Danilo Francesco ha ricordato nella parte finale della sua lettera, riferendosi anche alla graditissima replica giuntagli dalla Regina: "Quella lettera è incorniciata e posizionata sul pianoforte di mia madre. La terrò per sempre. Quando ho saputo della sua morte ho provato dolore, perché per me lei era esempio di vita e di cultura. Il mondo ha perso una grande donna, forte, capace e volitiva", scrive Danilo.

Nella missiva a Re Carlo, Danilo Francesco racconta la passione per la terra di Albione, che un giorno sogna di visitare, "in particolare Londra e Buckingham Palace. Mi piace la cultura britannica, i suoi costumi, la sua gente". Racconta al Re Carlo di aver seguito in televisione l'intera cerimonia di incoronazione e si congratula con lui, in particolare per la sua attenzione alle tematiche ambientali.

La risposta del Re del Regno Unito di Gran Bretagna, come fece sua madre Elisabetta, è arrivata. La lettera al giovane foggiano è a firma del capo della corrispondenza reale, ed è giunta a Foggia il 20 dicembre scorso: "Sua Maestà ti è molto grato. È stato toccato dalle tue gentili parole di cordoglio per la perdita della sua amata madre. Apprezza il tuo sostegno per il suo lavoro e il suo interesse per le questioni ambientali".

Accanto alla essa, anche una cartolina di ringraziamenti che ritrae il Re Carlo e la Regina consorte Camilla: "Siamo enormemente grati a coloro i quali hanno partecipato alle celebrazioni. E apprezziamo in particolare che abbiate preso così generosamente il tempo di scriverci in questa occasione molto speciale".