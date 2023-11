Strinati riaccende le luci del palco per Lombardi: l'attore torna a teatro con le relazioni ai tempi delle app

Cosa succederebbe se l’intensità di una relazione (amorosa o amicale che sia) venisse misurata con una app? A questa domanda cerca di rispondere ‘Relation Bug’, la nuova produzione firmata Teatro della Polvere che debutterà in prima nazionale proprio nel teatro di via Parisi i prossimi 2 e 3 dicembre.

Il protagonista è un cinquantenne alle prese con l’applicazione Reelations (crasi di relation-relazione e reel-video) che grazie all’intelligenza artificiale riesce a determinare, appunto, l’intensità relazionale degli utilizzatori: attraverso l’analisi testuale della messaggistica, dei toni della voce, dei gesti e delle espressioni del volto stabilisce come sta andando un rapporto. A finire sotto la lente dell’IA, in un crescendo di situazioni paradossali, sarà tutto il microcosmo dell’uomo che dovrà fare i conti con una quotidianità che riesce sempre meno a distinguere l’on line dall’off line.

In scena, diretto da Marcello Strinati che è anche autore del testo, Raffaello Lombardi (apprezzato attore di teatro, cinema e fiction nato a San Marco in Lamis, fondatore - insieme alla compianta Paola Cerimele - della Compagnia Stabile del Molise) e un ledwall a mo’ di gigantesco smartphone sul quale viene proiettato cio? che il protagonista vede nel suo telefono.

“È una piccola storia – ci racconta Marcello Strinati – dove si raccontano piccoli rapporti umani, che poi sono quelli della quotidianità di ognuno di noi. Non a caso il protagonista è un cinquantenne che deve interfacciarsi con le altre generazioni. La novità è che a raccontare le relazioni, a scovarle, a muovere i fili della storia è la tecnologia che porterà a chiederci: su cosa si basa veramente un rapporto?”.

“Noi oggi, qualsiasi cosa pensiamo – gli fa eco Raffaello Lombardi – abbiamo subito la smania di condividerla sui social con le altre persone con cui, crediamo, ci sia una qualche forma di relazione. Ma non è così, perché manca un ascolto reciproco, vero, profondo”.

E a smascherare questa messa in scena – trovata che spiazza – ci pensa proprio la tecnologia, ovvero quella app che ‘scannerizza’ linguaggio verbale e non, e che mette a disposizione persino la funzione ‘recupera relazioni’. Perché non è la quantità (i followers), ma la qualità che fa la differenza. Ma alla fine è sempre la storia del cane che si morde la coda perché i rapporti si recuperano soltanto “perche? si deve”, “perche? e? un familiare stretto” o un collega, per aumentare la propria popolarità. E allora, come se ne esce? “Pretendiamo l’infallibilità, sia dalle macchine che da noi stessi. È arrivato il momento di capire e accettare che non è così” spiega Raffaello.

Insomma, promette di stuzzicare le menti e il dibattito, questo nuovo spettacolo che, oltre ad essere vincitore del bando ‘Residenze Pugliesi Trac 22/23’ segna anche il ritorno di Lombardi sulle scene, a poco più di un anno di distanza dall’incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita (e nel quale morì l’attrice Paola Cerimele). “Il rapporto con il mio corpo – ci racconta – è cambiato. Se prima c’era il desiderio di mettermi sempre in gioco, adesso c’è costantemente la paura di andare in scena. Ma Marcello è stato bravo a spingermi a ritornare sul palco, e qui ho trovato una famiglia che mi ha accolto a braccia aperte”.

E se l’attore originario di San Marco in Lamis ci confessa che al momento non ha altri progetti perché aspetta di rimettersi completamente, Strinati accarezza l’idea di portare in giro ‘Relation Bug’ e di riportare in scena uno dei suoi spettacoli. “È un progetto al quale tengo molto - ci dice - che racconta dell’incontro di tre bambine che vivono nell’unica città sopravvissuta ad una guerra spaventosa con un abitante della ‘città di sotto’. È una storia di fantascienza che l’anno prossimo, grazie all’apporto di Avl (che ha curato la parte tecnica di ‘Relation Bug’, ndr), riuscirò a rimettere in scena con tutti gli accorgimenti tecnologici che ho sempre immaginato”.