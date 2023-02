Il grande 'Cuore di Foggia': opere per l'ospedale dai tappi di plastica raccolti dai cittadini

Una grande struttura a forma di cuore che potrà contenere i tappi di plastica raccolti da ormai tanti cittadini questa mattina è stata inaugurata presso il Policlinico di Foggia, nei pressi dell’ingresso principale, alla presenza dei dirigenti della direzione sanitaria, che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa.

Vi hanno aderito scuole, piccole e grandi imprese che sempre più sostengono il progetto di educazione ambientale a favore dello smaltimento della plastica.

L’iniziativa è stata realizzata è gestita dall’associazione 'Il Cuore Foggia', che oltre a donare la struttura, si impegna a gestirla con la raccolta e consegna dei tappi alla’azienda di smaltimento.

Il grande cuore è stato brevettato e realizzato dall’azienda di Foggia Dm impianti di Domenico D’Adamio e il marchio registrato dall’associazione 'Il Cuore Foggia' che a titolo gratuito dona al Policlinico come simbolo di educazione ambientale.

Una volta riempito, i tappi verranno raccolti dalla stessa associazione e portati presso l’azienda di smaltimento dove, per ogni tonnellata di tappi raccolti, riceveranno un buono con il quale realizzeranno opere a favore dell'ospedale.

L’intera iniziativa verrà resa pubblica e condivisa per ogni passaggio con l’intera comunità e gli obiettivi saranno finalizzati alla realizzazione di nuovi progetti per i vari reparti. "Partecipare a questa iniziativa rappresenta un vero e proprio gesto di solidarietà per le persone e per l’ambiente, un modo in più, per aiutare il prossimo, proteggendo un mondo ormai soffocato da tonnellate di plastica non riciclate a dovere".

I tappi riciclabili sono quelli di bevande, acqua e bibite; succhi di frutta in plastica; latte e vino in tetra pack; confezioni d’olio in plastica; detersivi; nutella e simili; dentifricio; bombolette spray; contenitore giochino ovetti kinder. Non sono riciclabili i tappi liquori alcolici e super alcolici; tappi cosmesi; tappi medicinali (pomate). Si tratta di plastica marchiata PE 02 e PP 05