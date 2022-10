Il dono di 'Ultimi' agli ospiti del dormitorio comunale: devoluti 1000 pezzi tra intimo e prodotti per l'igiene

Quasi mille articoli, tra prodotti per l'igiene personale e abbigliamento intimo, sono stati raccolti dall'associazione 'Ultimi', fondata dal prete anti-racket don Aniello Manganiello e devoluti al dormitorio comunale di Foggia, a disposizione degli ospiti della struttura. L'attività è stata portata a termine dai volontari del presidio dei Monti Dauni. "Quando, nel lontano 2012, insieme a don Aniello, eravamo combattuti sul nome da dare alle nostre intenzioni associative, partimmo dalla ferma convinzione che la mafia primordiale trova terreno fertile nella povertà intesa come mancanza di strumenti alternativi allo sfruttamento criminale.Ultimi pensai e Ultimi fu", racconta il vice presidente nazionale, Pietro Paolo Mascione.

"Il contrasto alle mafie passa, inevitabilmente, dalla costruzione di un modello di giustizia sociale fondato sulla solidarietà e sull'impegno di noi organismi del terzo settore. In questi mesi, abbiamo sperimentato la generosità di molti cittadini e aziende del territorio, interessati ad effettuare la propria donazione in favore delle gente più bisognosa. Nel mese di marzo - ricorda - abbiamo ricevuto da una ditta che ha preferito rimanere anonima un ingente quantitativo di medicinali, pari al valore di 70.000 euro, che abbiamo distribuito in due chiese di Foggia che, accettando la nostra donazione, hanno provveduto alla spedizione in Ucraina".

"Nelle scorse settimane, invece, grazie alla generosità della popolazione ascolana, dei volontari del presidio 'Monti Dauni', guidati dalla nostra responsabile di presidio Nadia Ricci, abbiamo raccolto prodotti di igiene personale e abbigliamento intimo. Un totale di 956 pezzi che abbiamo scelto di donare in favore degli ospiti del dormitorio comunale di Foggia, che quotidianamente lavora in favore dei nostri concittadini più vulnerabili. Nell'offrirsi agli altri c'è sempre una rinascita, soprattutto se questa genera una germinativa positività e speranza per la nostra città", conclude Mascione.