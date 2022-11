Blitz anti-degrado al Rione Martucci: i volontari de 'La via della Felicità' raccolgono 20 sacchi di spazzatura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono tantissimi i rifiuti abbandonati al Rione Martucci, a Foggia. Ecco perché in quella zona sono tornati in azione i volontari del gruppo 'La Via della Felicità', per intervenire e ridare decoro alla zona. Sono stati raccolti più di una ventina di sacchi da una trentina di volontari.

Tra i rifiuti raccolti moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine e molto altro. La tappa è stata scelta dopo la segnalazione di diversi cittadini e in seguito ad un sopralluogo della responsabile dell’iniziativa, Marina Biancardino. Il gruppo vuole dare il benvenuto a due nuove volontarie che si sono unite: mamma Elvira e la figlia Nicole. I volontari vogliono dare il loro contributo per la salvaguardia del nostro pianeta, dando il buon esempio a tutta la città, così da creare una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente.

I volontari vogliono invitare tutti i cittadini a partecipare alla prossima iniziativa, che si terrà sabato 5 novembre alle 10:30, di nuovo in piazza D’Aloiso per completare l’intervento al Rione Martucci. Per partecipare o per ricevere maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.