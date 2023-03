Il 'dono' di Croce Rossa e Lions Club alle famiglie bisognose: indumenti e corredi per la prima infanzia

Anche quest'anno, come ormai da anni, infatti, il Lions Club Foggia Host ha donato alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Croce Rossa Italiana - Comitato di Foggia indumenti e corredi ai neonati delle famiglie assistite dal Comitato di Foggia.

Alla consegna erano presenti il presidente del Lions Club Foggia Host, Giuseppe Martino, i soci Maria Grazia Piemontese e Nicola Scudieri, la delegata all'Area inclusione sociale della CRI, Flavia Antida Padalin,o e la presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Foggia l'avvocato Renata Fulchino.

“Ancora una volta - ha detto Renata Fulchino - siamo grati al Lions Club Foggia Host che ogni anno regala questi indumenti ai neonati delle famiglie che assistiamo. E’ un piccolo gesto che costa poco ma che rende felici le famiglie in difficoltà. A volte basta davvero poco per rendere felice qualcuno. Ma è una iniziativa che evidenzia, ancora una volta, la collaborazioni tra associazioni: una collaborazione che supera i simboli e pone al centro dell’interesse comune la collettività e le componenti più vulnerabili come i bambini”.