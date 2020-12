Dalla strada alla fabbrica in attesa del primo stipendio: ora hanno bisogno di cibo, la 'NoCap' organizza una raccolta

La storia di dieci donne tolte letteralmente dalla strada raccontata qualche giorno fa da FoggiaToday, è una di quelle a lieto fine, dove il protagonista trova una strada migliore rispetto a quella che stava percorrendo. Grazie all’associazione Nocap, le dieci donne sono state assunte dall’azienda ortofrutticola Principe di Puglia di Stornara.

In attesa del primo stipendio, che verrà accreditato il 15 gennaio, le neo operaie hanno difficoltà anche ad acquistare del cibo. Per questo motivo Francesco Strippoli, responsabile dell’associazione Nocap in provincia di Foggia, ha pensato di creare un “fondo di solidarietà” aprendo una raccolta fondi su Facebook, per poter permettere a queste donne volenterose di potersi comprare almeno qualche bene di prima necessità fino alla data del primo stipendio.

Dare un piccolo aiuto a queste donne non è difficile. E' possibile donare anche una piccola somma che verrà utilizzata per dare un piccolo sostegno a chi sta cercando di ricominciare con una nuova vita.