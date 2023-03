Un super festival in città, l'iniziativa dei ragazzi di Sfoggia: "Vogliamo fare qualcosa più grande del solito"

Nato come giornalino in pieno lockdown nel marzo 2020, i ragazzi di Sfoggia, gruppo informale del capoluogo dauno che in questi anni hanno provato ad animare la città con eventi di vario genere, hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme in vista dell'organizzazione di un grande festival, "diverso". "Per farlo e per rimanere autonomi abbiamo bisogno di una 'manina monetaria', divisa in più step, per mettere su qualcosa di grande in una realtà che dicono sia difficile" scrivono.

Le idee, assicurano, ci sono. C'è bisogno però di un contributo economico per fare "qualcosa un po’ più grande del solito e più bello".

L'appello è alla città tutta: "Nell’estate calda e arida che ci aspetta, un festival, che abbracci generi musicali, forme d’arte, esperienze e tematiche nella maniera più ampia possibile. Fino ad allora, ci sarà bisogno di mettere in atto un iter burocratico abbastanza costoso per riuscire a mantenere il festival autonomo. E vorremmo non essere solo noi come sFoggia a far parte di questa autonomia, ma intraprendere un viaggio con chiunque voglia saltare a bordo, in qualunque modo, per fare in modo che una volta realizzato questo qualcosa, sia stata l’unione e la voglia di ognuno a rendere possibile ogni singola tappa".

Per parteciparvi, oltre al crowdfunding, è altrettanto importante il passaparola o partecipare all'organizzazione dell'evento: "L’adempimento degli obiettivi della colletta, purtroppo è fondamentale alla costruzione finale. Ogni raggiungimento rappresenterà un tassello in più e vi diremo, ogni volta, cosa abbiamo fatto e quanto manca per realizzare tutto. Allora, ci dai questa manina?".

I ragazzi di SFoggia non sono intenzionati ad andare via dalla propria città, ma se mai accadesse, non vorrebbero farlo senza aver prima tentato di fare qualcosa di utile per migliorarla anche solo un po'. Era nata con questo obiettivo la giovane realtà che porta la firma di Samira, Silvia, Mariano e Michele.