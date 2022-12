Riceve 2500 euro di regali per il suo 70esimo compleanno e li devolve alla parrocchia per il campo da calcio

Compleanno speciale per Grazia, la signora di San Severo che in occasione del suo 70esimo compleanno, anziché fare incetta di regali di circostanza, ha deciso di chiedere a parenti e amici, invitati al pranzo in suo onore, di destinare l'importo dei loro doni per partecipare alla raccolta fondi per la ristrutturazione del campo di calcio della parrocchia San Bernardino.

"La signora era certa che la raccolta sarebbe andata a buon fine dal momento che molti dei figli delle persone invitate alla festa, così come i suoi figli, hanno giocato da ragazzi su quel campo" si legge sulla pagina Facebook della parrocchia.

I 2500 raccolti sono stati consegnati nelle mani del parroco: "Grazie Grazia per il tuo fantasioso quanto ricco gesto di solidarietà assolutamente da imitare".