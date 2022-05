Un cuore di tappi nelle piazze dei comuni

'Un cuore di tappi', è questo il titolo della nuova iniziativa realizzata da 'Il Cuore Foggia', sempre in prima linea nei progetti solidali. L’associazione foggiana di clown dottori ha commissionato alcuni contenitori rossi a forma di cuore, già presenti in molti paesi della Comunità Europea, nei quali possono essere versati tutti i tappi di plastica raccolti dai cittadini.

“L’idea – spiega la presidente Jole Figurella – ci è piaciuta molto. Abbiamo deciso di farne realizzare già due, che verranno donati dall’azienda produttrice e dalla nostra associazione a Foggia e in altri comuni della provincia. Oltre ad essere una simpatica scultura per la città, è molto utile come riferimento per la raccolta dei tappi; soprattutto è un’idea concreta per sensibilizzare adulti e bambini alla tutela dell’ambiente attraverso iniziative di educazione ambientale. Proprio per rendere partecipi in particolare i bambini, abbiamo pensato di organizzare laboratori gratuiti di riciclo e giornate a tema con attività, giochi e visite guidate, inserendo tutto ciò in un contesto inclusivo. Noi siamo pronti, speriamo che Foggia risponda al nostro appello e che arrivi presto l’autorizzazione ad installare i cuori anche nelle nostre strade”.

Intanto, il primo “cuore di tappi” sarà inaugurato a Vico del Gargano il 3 giugno: il sindaco ha autorizzato con grande entusiasmo il progetto.