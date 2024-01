Foggia, ladro dal cuore tenero restituisce l'auto rubata a due novelli sposi: il caso diventa un quiz a 'L'eredità'

Su Rai 1, nella puntata dell'Eredità di ieri 9 gennaio condotta da Marco Liorni, tra le domande 'Chi Come Cosa', il conduttore ha chiesto a un concorrente a quale risposta corrispondesse l'episodio 'Foggia, ladro dal cuore tenero restituisce l'auto rubata': 'Era il regalo di una neo dottoressa' oppure 'All'interno c'erano gli abiti di due novelli sposi'? Esatta la risposta di Nicolò. "Amara sorpresa il giorno dopo le nozze hanno lanciato un accorato appello, il ladro si è intenerito e ha lasciato scritto: "Ladro sì, ma con un cuore" la spiegazione di Liorni.

La vicenda era stata raccontata in anteprima su queste colonne il 28 agosto dell'estate scorsa attraverso un appello lanciato dai due novelli sposi dei Monti Dauni. Il giorno precedente, presso il Quartiere Ferrovia, alla coppia era stata rubata la Punto Evo l’abito da sposa, la giacca dello sposo e il vestitino del figlioletto per la cerimonia, che qualche giorno dopo il responsabile del furto ha fatto ritrovare in via Zara insieme all'auto e a un bigliettino: “Ladro sì ma con un cuore” (continua a leggere).