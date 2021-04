'Questo sono io', il brano su bullismo e pregiudizi del foggiano G.enio

Un nuovo artista foggiano è pronto ad affacciarsi sulla scena musicale della Capitanata. Si tratta del giovane Gioele Chiaiese (classe 2001), che ha adottato lo pseudonimo G.Enio: la G, ovviamente, è l’iniziale del suo nome di battesimo; Enio, invece, è una figura della mitologia greca, figlia di Zeus e Era, che personificava l'urlo furioso della battaglia. G.Enio ha deciso di presentarsi debuttando con “Questo sono io”, singolo contraddistinto da varie influenze (pop, funky, soul, latin) e prodotto dall’Almo Records, studio di registrazione fondato circa un anno fa nel capoluogo dauno con l’intento di promuovere e sostenere gli artisti del territorio, grazie alla lungimiranza di Alessio Muscillo e del suo socio Giovanni Iannuario. Per questo primo singolo Chiaiese si è avvalso del seguente staff: Emanuele Chiaiese (supporto compositivo e chitarra) e Samuele Zichella (photos and artwork).

Il singolo

"Questo Sono Io – afferma G.Enio – parla proprio di me e di un problema comune a tanti ragazzi: quello dell’accettarsi di fronte ai bulli che ci distruggono l’autostima e ci isolano. Ho deciso di scrivere questo brano per invogliare i ragazzi più deboli, che spesso finiscono per scegliere la via del suicidio perché rifiutati dai coetanei e dalla società, ad accettarsi. Anche io ho dovuto lottare per capire chi fossi e per non essere più condizionato dal giudizio degli altri. Oggi, dopo aver superato l'adolescenza, sono qui con il mio urlo di battaglia che mi dà forza e mi ricorda chi sono. Per questo ho scelto il nome G.Enio e ho deciso di intitolare in questo modo il mio primo singolo."

La canzone, rilasciata il 15 aprile, è disponibile sui principali digital stores (Spotify, Itunes etc.) e può essere ascoltata anche su You Tube: in questo modo agli utenti sarà garantita la possibilità non solo di ascoltare la traccia d’esordio di questo giovane e talentuoso artista, ma anche di effettuare il download del relativo file mp3. Chiaiese, tra l’altro, ha quasi completato il prossimo singolo e sta lavorando, sempre con l’Almo Records, ad altri due brani.

Biografia

Cresciuto in una famiglia di musicisti, a 6 anni Gioele Chiaiese inizia lo studio del violino. A 15 anni lascia lo strumento ad arco e verso i 17 anni approda nel coro scolastico del Notarangelo-Rosati guidato dal Maestro Luciano Fiore, fondatore del coro “Umberto Giordano” di Foggia. L’esperienza all’interno del coro, dedicato all’illustre operista foggiano, gli permette di crescere sia a livello umano che a livello artistico, tanto da indurlo a scrivere i primi testi. Su suggerimento di suo fratello Emanuele, chitarrista affermato in tutta la provincia di Foggia, Gioele decide di intraprendere la carriera musicale, dedicandosi totalmente alla sua passione, in bilico tra il pop e il rock.

Gioele Chiaiese non dispone di un account Facebook, però può essere contattato su Instagram al seguente indirizzo: @_g.enio_.