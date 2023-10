Quello di Mattinata è tra i migliori progetti di architettura italiana

L'Amministrazione comunale di Mattinata ha reso noto che il progetto di riqualificazione urbana che ha interessato Piazza Aldo Moro, Piazza Milite Ignoto e l'intero Corso Matino, è stato selezionato tra i migliori progetti di architettura urbana italiana dell’anno in corso nella pubblicazione Architettitaliani: "Un altro motivo di grande soddisfazione a riprova di un lavoro di scelte e programmazione che diventa esempio per le comunità di tutta Italia".

Il progetto, curato dall'architetto Maria Antonietta Fischetti, ha previsto l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano in corrispondenza del Corso Matino mediante elementi disegnati su misura ai fine di potersi adattare alla geometria delle preesistenze ed ottenere come risultato immagini diversificate tra loro, legate però da un unico filo conduttore; gli elementi sono al tempo stesso modulari e hanno consentito di ottimizzare tempi e costi.

E’ la stessa morfologia del territorio ad ispirare le composizioni: l’idea e stata quella di portare all’interno del centro abitato le forme e i colori del paesaggio circostante; le sinuose colline che circondano il paese e la piana come teatro naturale che guarda verso il mare vengono reinterpretati e, ai fine di ricreare queste atmosfere, troviamo per la maggior parte forme curvilinee; i colori (“pietra ricostituita” con inerti in pietra locale per la struttura delle panchine, legno in doussie per alcune sedute, strutture metalliche verniciate per le fioriere curvilinee) riprendono la pietra locale e gli alberi di ulivo.

Volendo inoltre creare “atmosfere di Piazza”, si è scelto un sistema integrato di sedute e fioriere: queste ultime, più alte delle sedute, da un lato fungono da schienale, dall’altro schermano e rendono accoglienti gli ambienti. Le altre piccole composizioni dislocate in punti più periferici diventano preludio a quanto si articolerà negli spazi più significativi. "Abbiamo pertanto come risultato finale, da un lato “salotti urbani” molto più vicini ad una contemporanea concezione degli spazi pubblici, dall’altro “piccoli parchi urbani” considerato anche l’inserimento di alberi di ulivo e di essenze autoctone. Le aree oggetto d’intervento acquisiscono cosi una rinnovata identità sia sotto il profilo funzionale che sotto il profila estetico e ambientale".