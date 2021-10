Foggia, 10 sacchi di immondizia raccolti in via Molfetta: "Andiamo avanti così e mettiamo in risalto la parte bella di Foggia"

I cittadini de La Via della Felicità raccolgono i rifiuti in Via Molfetta a Foggia.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche nel week-end appena trascorso i volontari de La Via della Felicità hanno proseguito con l’attività di pulizia e raccolta rifiuti a Foggia ritrovandosi in via Molfetta dove era presente molta plastica, carta e ramaglie abbandonate.

Il gruppo di cittadini, con tanta buona volontà, ha deciso di raccogliere tutto ciò che è stato lasciato a terra per un totale di 10 sacchi di immondizia. Questo il commento di Marina, la responsabile dell’iniziativa: “Siamo rimasti molto sorpresi dalle segnalazioni e dai complimenti ricevuti dai foggiani. Questo significa che questo tipo di iniziative stanno creando una nuova consapevolezza nella nostra città. Continuando così la parte bella di Foggia verrà messa in risalto sempre più.”

L’attività prende spunto dall’omonima guida scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggerisce “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.”

La prossima iniziativa di raccolta rifiuti si terrà Martedì 12 Ottobre alle ore 17:30 alla Città del Cinema di Foggia.

Per partecipare o per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia Marina Biancardino Tel: 349.809.2540 Email: laviadellafelicitapuglia@gmail.com