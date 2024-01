Piazza Padre Pio ripulita dai volontari

Hanno riempito più di una decina di sacchi di rifiuti i volontari del gruppo La Via della Felicità, tornato in azione in piazza Padre Pio a Foggia, per restituire decoro alla zona.

La tappa è stata scelta dopo la segnalazione di diversi cittadini e in seguito ad un sopralluogo della responsabile dell’iniziativa, Marina Biancardino.

Ed effettivamente i volontari hanno rinvenuto tantissima spazzatura: plastica, cartacce, mozziconi, lattine e molto altro.

Al gruppo, che si prefigge di dare il buon esempio a tutta la città, sensibilizzando al rispetto dell’ambiente, si è unito anche un nuovo volontario, il signor Gennaro.

E La Via della Felicità invita tutti i cittadini a partecipare alle prossime iniziative, che si terranno sabato 27 gennaio, alle 10, in via Almirante, con ritrovo all’incrocio con via Santoro, e domenica 28 gennaio, alle 10, in via Monsignor Farina, con ritrovo di fronte al Bar Gambrinus.

Per partecipare o per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.