Onnipresenti nell'anno del Covid, i volontari diventano delegazione: nasce il gruppo di protezione civile Era a Orsara

Gruppo presieduto da Donatella Robusto, seconda donna-presidente della rete italiana. Volontari attivi come distaccamento già da un anno per affrontare la pandemia

Anche nel ‘paese dell’Orsa’ è stato ufficialmente istituito il gruppo di protezione civile Era (European Radioamateurs Association) delegazione di Orsara di Puglia.

Il gruppo di volontari, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, operava già come distaccamento. Il presidente della delegazione è Donatella Robusto, la seconda donna in Italia a presiedere un gruppo di protezione civile Era dopo la sua omologa Gabriella Migliore di Caltanissetta.

“Voglio complimentarmi e fare gli auguri a tutta la delegazione, anche a nome del Consiglio comunale, della Giunta e di tutta la Comunità orsarese” ha dichiarato Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia.

“L’apporto e l’impegno del gruppo di protezione Civile Era, durante tutti gli ultimi 12 mesi in cui siamo stati alle prese con l’emergenza pandemica, è stato decisivo e fondamentale”, ha aggiunto Tommaso Lecce.

“Dalla distribuzione di cibo, farmaci e mascherine fino all’impegno per garantire sicurezza e organizzazione logistica nella somministrazione dei tamponi e dei vaccini, i volontari hanno compiuto un lavoro di straordinaria umanità e utilità. L’istituzione ufficiale della delegazione è certamente un passo importante per il consolidamento e l’ulteriore crescita del gruppo. Congratulazioni a Donatella Robusto e a tutti i volontari dell’associazione”.

“Colgo l’occasione per ringraziare anche la delegazione orsarese dell’Associazione Nazionale Volontari dei Vigili del Fuoco in Congedo (A.N.V V.F.C) per l’impegno, la dedizione e la generosità dell’impegno volontaristico profuso in tutti questi anni e per quanto sarà fatto in futuro. Poter contare su associazioni di volontariato per la Protezione Civile è davvero importante”.

L’associazione Era è attiva in Italia e in Europa. In Italia, delegazioni regionali e locali sono attive in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. In Puglia, oltre a quella di Orsara, sono attive altre 30 delegazioni in tutte le province della regione.

Era è riconosciuta e iscritta nell’elenco centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. I suoi volontari, a seconda delle specificità del territorio nel quale operano, sono formati per operare nei settori di intervento TLC, AIB, tutela ambientale, acque, sanitario e zoofilo.