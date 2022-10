Undici associazioni per la rinascita della storica Locomotiva 880-009: "E' un simbolo di Foggia"

Undici associazioni per la rinascita della Locomotiva 880-009, simbolo di Foggia e della sua storia. “Poco più di tre mesi fa 11 associazioni, foggiane e non, hanno condiviso e inviato una nota ai vertici di Fondazione Fs e al Comune di Foggia per sollecitare lo spostamento, il restauro e la valorizzazione della Locomotiva 880-009 come previsto dalla Delibera del Consiglio comunale di Foggia 77/2016”, spiega Pasquale Cataneo redattore e firmatario della mozione/delibera e della missiva.

“Fondazione Fs ha risposto positivamente condividendo le finalità proposte dalle associazioni promotrici, ponendosi in tempi brevi concretamente all'opera, come già fatto in altri casi similari e lo scorso 30 settembre rappresentanti delle associazioni, unitamente a quelli di Fondazione Fs, Trenitalia, Rfi e altre aziende specializzate coinvolte da Fs, del Comune di Foggia e della Soprintendenza Fg-Bat, hanno effettuato un duplice sopralluogo sia dov’è in stato di abbandono la locomotiva che dove sarà allocata, a seguito degli indirizzi, unitamente alla stele commemorativa che sarà anch’essa restaurata da Fs”, spiega.

A far smuovere l’impasse, in cui si trovava l’annosa questione, sono state l'ampia e motivata condivisione associativa territoriale, la valenza simbolica della locomotiva 880-009 legata alla storia socioeconomica delle ferrovie e di Foggia, la predisposizione di un atto di indirizzo politico/amministrativo unanime del Consiglio comunale, che già a suo tempo aveva individuato un'area di proprietà del Gruppo Fsi con collocazione ottimale sia per la valorizzazione del bene storico, di proprietà Fs, che per la sua più idonea tutela.

“Nei giorni scorsi abbiamo appreso che ci sono ulteriori interessamenti al riguardo. Per noi che siamo inclusivi l’unità di intenti è un valore e un bene. A maggior ragione a Foggia. Ciò fa da contraltare all’individualismo e al disinteresse di chi fin dal 2016, doveva agire in merito. Abbiamo pertanto indetto un altro incontro di coordinamento, che si terrà oggi, 28 ottobre, alle 18, sia con le 11 associazioni promotrici che con le altre resesi, nel frattempo, interessate a collaborare”, sottolinea Cataneo.

“In tale incontro faremo il punto della situazione, saranno illustrati ad esempio i contenuti dell’apposito progetto predisposto che consta di autorizzazioni, predisposizione area e spostamento, restauro (con apposito cantiere) e valorizzazione. Sarà l’occasione per definire, in modo condiviso, le ulteriori attività integrative non comprese per la piena valorizzazione/tutela nel progetto, magari con l’apporto di capitali privati, come ad esempio, un’apposita illuminazione e la videosorveglianza - chiosa l’esponente sindacale foggiano - oltre a prevedere alcune iniziative culturali e/o di promozione, con tutte le associazioni interessate, sia per ravvivare la memoria storica nell’80° anniversario (2023), commemorando i ferrovieri e tutte le vittime dei bombardamenti del ’43, che per rilanciare lo sviluppo socioeconomico di Foggia e della Capitanata fortemente intrecciato con l’evoluzione delle ferrovie.”