Progetto Erasmus Plus al Convitto Nazionale Bonghi

Dal 6 all’11 novembre 2022 scorsi si è tenuto il viaggio presso Adana in Turchia all’interno del progetto Erasmus plus 'energy is the future of the world'.

Il Convitto naz. 'R. Bonghi' Ipssar/Ipia ha partecipato con una delegazione di docenti e alunni come terza tappa di un programma di scambio tra scuole europee e il territorio. Molte le attività svolte: dalla visita alla città, alla conoscenza culturale della Capadocia, riscuotendo grande interesse da parte di tutti gli studenti che hanno socializzato tra loro ed hanno svolto le attività previste dal programma.

Il progetto prevede la presentazione di un tema specifico sulle energie rinnovabili da parte di ogni paese aderente, pertanto i partners turchi hanno allestito all’interno della propria scuola, una mostra di oggetti in materiale di riciclo realizzato dagli alunni.

Questo è stato uno dei momenti di maggior aggregazione e coinvolgimento perché ha raccolto la storia e le tradizioni del popolo turco. Formativa l’esperienza per gli alunni, che hanno potuto mettere a confronto tradizioni diverse. Un’altra tappa di questo interessante percorso è stata la visita ad una stazione ferroviaria i cui treni viaggiano grazie all’utilizzo di pannelli solari. Infine il viaggio si è concluso con un’escursione ad alta quota per vedere da vicino il funzionamento di una pala eolica. L’intero viaggio è stato accompagnato dal 'Çay' un tè turco caratteristico dal gradevole e speziato sapore e dal famoso 'kebab'.

Prossima tappa del progetto prevede l’arrivo in Italia di delegazioni di alunni e docenti delle scuole partner della Slovacchia, Slovenia, Turchia, Francia che si ritroveranno a Lucera dal 26 febbraio per uno scambio di cinque giorni.