Angelo Trilussa, il fornaio di Orsara che produce pane in un forno a paglia del Cinquecento

'Pane e Salute' è il forno più antico di Orsara di Puglia, risale al 1526 ed è tutt'oggi funzionante. In questo piccolo forno si produce il pane seguendo ancora la tradizione locale e con l’utilizzo di tecniche di origine araba.

Infatti, funziona con un’alimentazione indiretta: la paglia brucia in uno spazio sottostante la pietra focaia, separato dall'ambiente usato per la cottura delle pagnotte che ha una forma a campana. Il forno è composto da due stanze sovrapposte, di circa cinque metri quadrati ciascuna, una per la combustione e l’altra per la cottura del pane, unite nella parte centrale da un largo foro detto “bocca dell’inferno”.

Funziona anche a legna ma la paglia attraverso la sua particolare combustione, conferisce al pane un sorprendente color cioccolato. La cottura del pane in questo tipo di forno ha una durata di circa due ore e il risultato è un prodotto dalla crosta particolarmente croccante e permette al pane di essere conservato addirittura per dieci/dodici giorni.

Tutto questo è reso possibile perché il pane dopo questo tipo di cottura è immune (almeno per 12/13 giorni) da attacchi microbatterici così come avviene per le carni ed i pesci affumicati. Il fornaio aveva una particolare licenza la cui dicitura recitava 'Per la Cottura del Pane per Conto di Privati Consumatori Diretti', da sempre aveva provveduto alla cottura del pane che le massaie preparavano nel chiuso delle loro case attendevano che un incaricato del forno le chiamasse per la cottura provvedendo ad organizzare le infornate durante tutto l’arco del giorno e della notte, distribuendo dei numeri progressivi da utilizzare poi per ritirare il proprio pane e pagare il costo dell’infornata.

La panificazione era un’azione importante oltre che impegnativa. Le massaie la praticavano una volta a settimana utilizzando enormi forme di pane che duravano giorni con lo scopo di alimentare famiglie numerose. Le pagnotte avevano un peso di 4-5 kg e per riconoscere le proprie incidevano dei simboli su di esse.

Il forno fu costruito solo pochi decenni dopo la scoperta delle Americhe, quando nella piccola cittadina pugliese si stabilì una legione spagnola dei 'Cavalieri di Calatrava', dei monaci guerrieri mandati lì dal Papa per difendere la fede cristiana lungo la Via Francigena.

Da sempre ha rappresentato il centro nevralgico intorno a cui si è svolta la vita della cittadina pugliese. Oggi gli spazi del forno sono diventati la sede di un’associazione culturale che si occupa di diffondere la cultura più autentica del pane e del cibo contadino.

Tutto questo, grazie all’opera instancabile dello chef fornaio Angelo Di Biccari, l’attuale proprietario, meglio conosciuto come Angelo Trilussa, che ha saputo trasformare il forno, lasciandolo intatto, in un autentico laboratorio gastronomico, una sorta di forno-focacceria-osteria, dove il cibo ed il vino viene consumato sul grande tavolo di marmo posizionato proprio davanti al vecchio forno a paglia.