Il 'Cristo Rosso' di Cerignola, scalzo e con una croce di legno simbolo dei peccati commessi dall'uomo

A Cerignola i riti della settimana Santa caratterizzati da funzioni religiose e liturgiche intervallate da processioni per le vie principali della città, da sempre registrano un attivo coinvolgimento da parte di tutta la cittadinanza.

La processione ha inizio dalla Chiesa di San Leonardo Abate da cui uscirà la Beata Vergine Maria Pendolente. Come da tradizione il corteo ripropone la via Matris. La processione è seguita e accompagnata dalla banda musicale, che esegue lo Stabat Mater e altri brani specifici per l’occasione.

Il Giovedì Santo è il giorno in cui a Cerignola in particolare si eseguono i santi sepolcri. In tutte le chiese, a partire dal pomeriggio, gli altari vengono abbelliti e decorati in diversi modi. Dopo la partecipazione alla funzione religiosa della lavanda dei piedi, per tradizione si fa il giro delle chiese cittadine per ammirare i sepolcri e ritirarsi in preghiera prima di vivere intensamente la giornata del venerdì di passione e morte di Gesù.

La mattina del Venerdì Santo comincia con la processione dei Misteri, che esce dalla Chiesa Beata Vergine Maria dell’Addolorata. È un corteo lungo, che raffigura le varie tappe della Passione di Gesù fino alla morte in Croce. Immancabile è la figura del Cristo Rosso, scalzo che porta con sé una croce di legno, il simbolo dei peccati degli uomini. Questo è un ruolo che si tramanda di padre in figlio. Alcune persone contribuiscono economicamente tramite delle offerte alle confraternite promotrici e organizzatrici. Questa figura assume una forte connotazione religiosa ma anche sociale e culturale. Infatti è come recitare un ruolo dove anche le semplici cadute avvengono in momenti precisi della processione, lo stesso vale per l’andatura barcollante e la croce, nonostante sia leggera, deve risultare molto pesante.

Successivamente, dalla Chiesa di San Francesco, esce invece la suggestiva processione della Desolata. È molto suggestivo il corteo della Madonna che porta i braccio il corpo senza vita di Gesù, ormai deposto dalla Croce. A tarda sera i cittadini di Cerignola si riuniscono nelle vie principali per assistere con grande devozione alla Processione di Gesù Morto, che esce dalla Chiesa del Purgatorio. È il “funerale” di Gesù, a cui partecipano anche le alte cariche indossando l’uniforme delle grandi occasioni. Questo è un corteo per lo più malinconico e silenzioso, intervallato solo da canti tradizionali e dal suono della banda.

I Riti della Settimana Santa a Cerignola terminano il sabato mattina dove, dalla Chiesa di Sant’Antonio, esce per attraversare le vie cittadine la Processione Maria Ss. Della Pietà, San Giovanni, Cleofa e Maria di Magdala.

Le donne sono le vere protagoniste di questa rappresentazione: sono loro, infatti, a portare in spalla i vari simulacri alternandosi nel tragitto.