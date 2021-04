Cestini pasquali ai senza fissa dimora di Foggia dalla pro loco: "Non può lasciarci indifferenti"

Cestini pasquali e un po' di compagnia: così la Pro Loco di Foggia Maria Carla Orsi, insieme all'associazione Francesco Pio Sindrome di Prader Willi, presieduta da Olga Cristantielli, ha voluto donare conforto e augurare una santa Pasqua ai senza fissa dimora.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, venerdì 2 aprile, i volontari hanno distribuito viveri ai senzatetto che trovano riparo nella stazione.

“Ognuno ha una propria storia da raccontare, il desiderio di essere ascoltato e di essere compreso. Si scopre che sono mamme, padri, fratelli di una famiglia. Se quando nasce un bambino ogni bocca si apre al sorriso così, al contrario, sapere che una mamma, un fratello, un padre viva quello stato di disagio e sofferenza, non può lasciarci indifferenti”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco Giuseppe Croce.

“La storia di Antonio è una di queste: marito solo, senza moglie ormai lontano da casa da molti anni, ora abbandonato ad una vita di sacrificio, di freddo e di solitudine; o quella di un papà rumeno lontano dalla sua terra, dalla sua famiglia, dal suo figliolo diciassettenne. Come non sentirsi partecipi. Coscienti di non avere le possibilità per dare le soluzioni, almeno cerchiamo di offrire vicinanza e calore, quello che in fondo è necessario, ai bisognosi”.

La Pro Loco di Foggia esprime un ringraziamento particolare al sindaco di Foggia Franco Landella, al comandante e al tenente della Polizia Locale, Romeo Delle Noci e Paolo Frattulino, all'intero corpo della Polizia Locale e alla Polizia di Stato (Polfer di Foggia) per la fattiva collaborazione.