Gatta inaugura la nuova sede comunale di Candela e annuncia un museo archeologico

Candela, inaugurata la nuova sede comunale e una grande novità in arrivo

Gioia e soddisfazione per la casa di tutti, queste le parole profuse dal presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta. Torna a splendere palazzo Padula dopo un periodo di chiusura, un restauro per portare alla luce la bellezza artistica dello storico palazzo in modo tale da poter rendere accessibile a tutti la sede comunale.

Interventi importanti, che ha visto impegnati numerosi esperti nel settore per progettare qualcosa di unico. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia con un fondo di ben 2 milioni di euro. Infatti, il sindaco Gatta dichiara con profonda gratitudine: "Candela cambia volto ed è sotto gli occhi di tutti, portando a termine una serie di interventi che ci permettono di raccogliere i frutti".

Tra le novità annunciate quella del museo archeologico che rappresenta il primo polo in assoluto nel comune dei Monti Dauni.