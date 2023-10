Imparare dal Vangelo a cambiare le imprese: a Foggia la teoria di Lorusso fa proseliti

Cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo: a spiegare come fare è il libro ‘Vangelo del change management’ del business manager barese Roberto Lorusso, presentato in un inconsueto salotto, il salone Theo Grilli Parrucchieri.

Il libro nasce da una approfondita riflessione sull’esercizio delle virtù umane nel governo di una impresa e quindi sulla necessità di un importante cambiamento dello stile di leadership e dell’intera organizzazione. Obiettivo dichiarato del volume è imparare dal Vangelo come cambiare le imprese per essere utili all’umanità e generare un progresso per tutti.

L'autore, introdotto dall’imprenditrice Marianna Grilli, ha dialogato con il docente di Diritto del Lavoro dell’Università di Foggia Antonello Olivieri, la docente di Economia degli intermediari finanziari Unifg Elisabetta d'Apolito e con il sacerdote e professore di Diritto canonico dell'Università della Santa Croce a Roma don Marc Teixidor.

L'essere umano, inteso come manager di se stesso prima, e manager aziendale poi, può imparare a vivere l'inquietudine, la tensione - change management - verso il nuovo e modificare il proprio modello di business, per essere in grado di generare un progresso verso l'inclusione sociale capace di rispettare l'ambiente e promuovere la giustizia e la pace, con l'aiuto di alcune parole del Vangelo: è stato questo il tema del dibattito.

Lorusso, confrontandosi con il pubblico, ha evidenziato come la creatività sia, di fatto, la competenza più importante da esercitare durante un processo di cambiamento.

Lorusso, nel suo libro, suggerisce di declinare le forme di management oggi diffuse come finance e techno management e di promuovere e aderire a forme di governance inclusive che responsabilizzano, attraverso processi di condivisione, ogni membro della comunità ambientale.

Affinché il cambiamento possa essere sostenibile, citando Matteo 7,24 -25, è necessario che l'obiettivo sia condiviso da tutti i membri dell'organizzazione, in modo da creare una forte coesione di squadra; che abbia un piano d'azione dettagliato; che consenta di gestire il cambiamento in modo efficace e di monitorare l'evoluzione; che tutte le persone coinvolte siano informate attivamente nel processo di cambiamento; ‌che il team sia formato da persone motivate, preparate e pronte a gestire il cambiamento.

Profondo l'intervento del professor Marc Teixidor circa la necessità di tornare all'importanza dell'epica e della letteratura per formare ed educare i giovani di oggi alla capacità di formare un pensiero che possa generare empatia e approcci meno tecnici e meccanici alle dinamiche del mercato.