Armando de Girolamo, all'amministratore unico di Lotras il premio alla carriera 'Il Logistico dell'anno'

Organizzatori dell’iniziativa - tenutasi per quest’anno in via eccezionale in versione streaming online – sono Assologistica, l’associazione nazionale degli operatori della logistica, Assologistica Cultura e Formazione e la rivista Euromerci.

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione, viene attribuito alle imprese e ai manager del settore della logistica e del Supply Chain Management che hanno fatto dell’innovazione un punto di forza della loro operatività in vari ambiti (Ricerca & Sviluppo, Formazione, Sostenibilità, Multimodalità, Information Technology, Logistica 4.0, Human Resources, Immobiliare logistico, ecc.).

“Il Premio alla Carriera di Assologistica implementa il palmarès aziendale e personale ed ancora una volta voglio condividere questo riconoscimento con tutto il mio team e i miei figli, grazie ai quali stiamo conseguendo importanti risultati anche in questo periodo di difficoltà epocale – ha dichiarato Armando de Girolamo; la logistica, ha aggiunto, è di per sé un settore che coinvolge tutti i valori del gioco di squadra, dall’inclusione alle sinergie tra le imprese, con un approccio concreto e in un’ottica proattiva indirizzata all’anticipazione dei problemi reali che, spesso, deve oltrepassare i meccanismi burocratici quando ostacolano la crescita sintonica del sistema produttivo e sociale”.

“E’ un onore per me e per l’associazione che presiedo – ha dichiarato il presidente di Assologistica, Andrea Gentile - premiare Armando de Girolamo per essersi distinto - nella sua importante carriera professionale - con un impegno imprenditoriale coraggioso e di successo”.

“Ringrazio Assologistica per l’attestazione di stima - ha concluso l’Amministratore di Lotras – certo che la logistica della Puglia e dell’intero Mezzogiorno saprà rispondere alle sfide in atto nel contesto nazionale ed europeo e, come sempre, contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori, all’insegna del rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità, valori fondanti e imprescindibili del profilo etico per fare impresa in modo utile ed efficace per l’intero sistema Paese e, dunque, per la collettività”.