Premio 'La magna Capitana': proclamati i vincitori

Istituito quest’anno dalla regione Puglia d’intesa con il teatro pubblico pugliese – consorzio regionale per le arti e la cultura, il premio ha coinvolto 200 classi delle scuole primarie e degli istituti secondari di primo grado dell’intera Puglia.

74 le opere candidate da editori e autori, nell’ambito delle quali la giuria tecnica, composta da Barbara Schiaffino (direttore editoriale della rivista 'Andersen', mensile dedicato ai libri per ragazzi); Ilaria Filograsso (professore ordinario del dipartimento di lettere, arti e scienze sociali dell’università 'Gabriele D’Annunzio' di Chieti); Fausto Boccati (libraio della libreria dei ragazzi di Milano); Nicoletta Gramantieri (membro della commissione nazionale biblioteche e aervizi per ragazzi – Aib – associazione italiana biblioteche) e Milena Tancredi (responsabile della biblioteca dei ragazzi della biblioteca 'la magna Capitana' di Foggia), ha scelto le terne finaliste, lette poi dalla giuria dei giovani lettori, composta dagli studenti delle classi coinvolte.

Il 31 maggio, la giuria dei giovani lettori delle province di Foggia, Bari e Bat ha incontrato gli autori vincitori presso l’auditorium della biblioteca la Magna Capitana e il Teatro Umberto Giordano, il 1° giugno gli studenti di Brindisi, Lecce e Taranto hanno fatto lo stesso presso il Teatrino e la sala chiostro cinquecento della biblioteca Bernardini e l’auditorium del museo castromediano a Lecce.

L'evento è riservato ai libri in lingua italiana pubblicati da gennaio a dicembre 2021 per le fasce di età dai 6 ai 13 anni. Per la categoria miglior libro 6-8 anni il vincitore è 'Si fa presto a dire elefante' di Sergio Olivotti (Rizzoli). Per la categoria miglior libro 9-11 anni il vincitore è 'Mamma in polvere' di Pino Pace (Camelozampa). Per la categoria miglior libro 12+ il vincitore è '14' di Malusa Kosgran (Lapis).