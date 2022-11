Spumante di Stornarella sul tetto del mondo: lo 'Charmant' di Mauriello e Selano primo in Giappone

Prestigioso riconoscimento internazionale per l?azienda 'Casa Primis' di Stornarella. Al concorso internazionale 'Japan Sparkling Challange' svoltosi a Osaka in Giappone, lo spumante Charmant Igt Puglia Bombino Bianco Brut prodotto dall'azienda di Gianni Mauriello e Nicola Selano, si è classificato primo tra gli spumanti biologici.

Prodotto da uve Bombino Bianco coltivate nei propri terreni, in regime biologico, lo Charmant si presenta con un colore giallo paglierino chiaro, un perlage fine e delicato con un gusto fresco e sapido con note floreali e frutta a polpa gialla. ?Sono fortemente orgoglioso di questo riconoscimento internazionale, conquistato in un Paese dove già esportiamo da diversi anni e che ha sempre apprezzato i nostri vini. Un riconoscimento importante non solo per la nostra azienda, ma per tutto il territorio che continua a crescere in qualità dimostrando di non essere secondo a nessuno. Una bella iniezione di fiducia, per il territorio di Capitanata e per la nostra azienda, che ci stimola a fare ancora meglio? le parole del titolare.