Arance del Gargano conquistano gli esperti: "Paesaggio storico unico permeato di profumi e genuinità"

E' andato al Consorzio di tutela Arancia del Gargano Igp e Limone del Gargano Igp il premio 'Gruppo del Gusto' svoltosi all'Isola d'Elba.

"Protette da lecci e da allori, queste piante secolari “Cò fiori eterni il frutto dura e mentre spunta l’un, l’altro matura” – come dice un vecchio adagio della zona -, costituiscono ancora oggi un paesaggio storico unico permeato di profumi e genuinità. Grazie alla tenacia dei “giardinieri”, come chiamano nel Gargano i coltivatori, veri e propri architetti della natura".

L'obiettivo è rendere più organica la copertura giornalistica del settore agroalimentare attraverso uno scambio di esperienze tra i giornalisti e favorire maggiori e migliori contatti con gli operatori italiani. Il premio è itinerante e permette ai giornalisti di entrare in contatto con le eccellenze enogastronomiche italiane immergendosi nei territori in cui sono nate e si sono radicate.

La candidatura e il riconoscimento sono il frutto della visita che i giornalisti del gruppo hanno reso mesi fa nella Oasi Agrumaria in cui hanno potuto apprezzare la qualità e la tradizione degli agrumicoltori. Sull'Isola d'Elba, a ritirarlo c’era il presidente Giovanni Laidò. “Un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto dal Consorzio e dai suoi soci, protagonisti con le loro colture, le loro produzioni ma anche per il grande senso di ospitalità messo in campo durante i giorni della visita. E non dimentichiamo l’importante impatto promozionale che il riconoscimento ha per l’intero territorio dell’Oasi compresa nei comuni di Rodi Garganico, Vico del Gargano e Ischitella”.

Il Gruppo del Gusto è formato da oltre 100 giornalisti di diversa nazionalità, che vivono in Italia e che, oltre a informare i lettori e gli ascoltatori sui fatti della vita sociale, economica e politica del Paese, li aggiornano costantemente sull’evoluzione della tradizione enogastronomica italiana.