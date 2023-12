Due premi per l'artista foggiano Antonello Morsillo, ai 21 anni di carriera e alla cultura

Sabato 2 dicembre l'artista foggiano Antonello Morsillo, in occasione dei suoi 21 anni di attività artistica, presso il monumentale Teatro Paisiello di Lecce, ha ricevuto il premio internazionale d'arte Medusa e il Premio speciale per la cultura intitolato ad Alessandro Manzoni con la seguente motivazione:

"Alla vostra opera culturale ed intellettuale, in considerazione del grande merito che avete avuto per far comprendere a tutti noi l'universalità del vostro impegno verso i temi più impellenti della nostra Civiltà contemporanea, esempio e capolavoro di saggezza etica quale esercizio finalizzato all'affermazione dei principi".

Morsillo ha da sempre ha scelto come monito del suo percorso l'arte come urgenza etica immortalando nelle sue tele persone che hanno dato la vita per nobili ideali (come ha teorizzato nel suo libro Il Suridealismo nell'arte che gli valse nel 2018 il Premio Voltaire per i diritti civili e l'impegno sociale).

Ha realizzato 25 mostre personali ed ottenuto vari riconoscimenti tra i quali gli Oscar dell’arte a Montecarlo. Molte sue opere sono state pubblicate in copertina a libri, riviste e cd musicali (Milva, Mina, Patty Pravo, Rettore, Luigi Tenco, Renato Zero).

Numerosi anche i Cineforum che svolge in qualità di Storico del cinema. Dopo gli studi in Lettere, Biblioteconomia, Filosofia ed Estetica, sta svolgendo a Roma il Dottorato in filosofia dell'arte per conseguire il suo quinto titolo universitario e sta preparando la nuova mostra personale.