Il Poeta di Foggia, i post-it scritti a mano nel buio della notte: "Spero di risollevare qualcuno"

Agisce per lo più di notte, quando le strade sono deserte e le piazze, gli angoli e i monumenti della città si rivelano nella loro autenticità. Stiamo parlando de ‘Il_Poeta_di_Foggia’ e dei suoi poetic attack raccolti, al momento, in una pagina Instagram dedicata.

Il_Poeta_di_Foggia vuole restare in ombra, ma sappiamo che dietro al progetto c’è un ragazzo foggiano di 26 anni, che attualmente lavora nel settore fitness e studia per cercare il “suo posto nel mondo”; ad aiutarlo nella gestione della pagina vi è una amica 21enne: "E' con me in ogni passo".

La formula per questi ‘guizzi’ poetici urbani è semplice: una immagine, uno stato d’animo che viene a galla e un verso che si imprime su un post-it. “Sono frasi brevi, non necessariamente originali”, spiega. “Possono essere aforismi o anche parti di canzoni”, spiega.

Il progetto è nato per caso, “dopo una serie di delusioni ricevute, in un momento abbastanza buio della mia vita”, racconta. “Ma ho cercato di rialzarmi e farmi forza”, tenendo sempre a mente “la motivazione per andare avanti”. La stessa che cerca di condividere con gli altri: “Basta poco, qualche minuto per far del bene”.

L’idea ha riscosso, come spesso accade, giudizi positivi e negativi: “C’è a chi piace e a chi no. Come in tutte le cose”.

Le suggestioni poetiche sono legate “a volte a questioni personali, di vita quotidiana; altre sono ispirate da avvenimenti cittadini”. I messaggi sono scritti a mano: “L’eccesso di tecnologia ci ha fatto dimenticare e abbandonare tante cose. Come la poesia, l’approccio romantico alle cose, la galanteria. Ed è per questo che ho scelto questo modo insolito per comunicare”.

L’obiettivo? “Risollevare qualcuno, strappargli un sorriso in una serata un po' più buia”. Ma ognuno deve fare la propria parte. E ai suoi concittadini chiede “di essere più attenti, di avere un po’ più di buon senso e avere più rispetto verso la città e verso gli altri. Cerchiamo di essere più uniti perché sappiamo amarci tutti”, conclude.