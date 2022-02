Dopo il furto e il ritrovamento, il portacandele ai caduti della prima guerra mondiale torna al suo posto

E' stato riposizionato, sotto la targa commemorativa degli apricenesi morti nel primo conflitto mondiale (sulla facciata di Palazzo di Città), il portacandele rubato e ritrovato qualche giorno fa. "Si ringrazia con affetto e sincera gratitudine il caro amico Mario Campanile di Andria, titolare di un'azienda che collabora molto con le attività del settore lapideo, per aver chiesto di restaurare il portacandele a sua cura e spese, a testimonianza di affetto e amicizia nei confronti della città. Il comune sta lavorando anche per restaurare i 2 busti in bronzo rubati in villa. La memoria non si deve cancellare ma si deve conservare e rispettare!" il commento del sindaco Antonio Potenza.