'Pork'n'roll', la carne di maiale di due fratelli di Ascoli Satriano è la migliore a Roma

Dai Monti Dauni alla Capitale nel segno della birra e dei suini. È la storia dei fratelli Roccia e del loro pub ‘Pork’n’roll’, un pub dove da padrona la fanno birra artigianale e salumi di qualità.

Come raccontato da Romatoday, tutto nasce da papà dei fratelli Antonio, Gerardo e Valentino che ad Ascoli Satriano, la città dei Grifoni, ha un allevamento di maiali. Mentre i suoi ragazzi studiano fra Roma e Bologna, lui mette su un salumificio con la carne dei suoi animali. Poi la svolta: approfittando della passione per la birra di Valentino, il fratello più piccolo, nel 2013 nel quartiere Tiburtino i tre ragazzi aprono un pub “con birre artigianali da abbinare alle carni e salumi della famiglia Roccia”.

Si fanno conoscere e apprezzare in pochissimo tempo per la qualità e la varietà. Al ‘Pork’n’roll’ si mangia di tutto: dalla grigliata mista alla cotoletta, dalle costine cotte in affumicatore agli straccetti, e poi panini, hamburger, pulled pork, porchetta e salsiccia. E oggi dai fratelli Roccia di Ascoli Satriano si riforniscono diversi locali e chef rinomati non soltanto della Capitale tra cui il ‘pizza hero’ Gabriele Bonci, giusto per citarne uno.

Il segreto del loro successo? “Alimentiamo i nostri maiali con i cereali che coltiviamo, quindi le carni sono più rosse e saporite” spiega Gerardo a Roma Today.

Ma ‘Pork’n’roll’ – si diceva – è anche birra: qui Valentino ha portato una selezione di 7 tipi alla spina, 2 alla pompa e oltre 100 in bottiglia, che provengono per la maggior parte da microbirrifici italiani che producono birra anche con l’orzo distico seminato “giù in Puglia”.

E allora i Roccia brothers ci fanno un pensierino: “Aprire un birrificio? Chissà…”.