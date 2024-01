Le telecamere di Freedom a Herdonia, la 'Pompei di Puglia un tempo ricca e accogliente

Lunedì 5 febbraio Herdonia, la 'Pompei di Puglia', sarà oggetto di un servizio di 'Freedom, oltre il confine', in onda su Italia 1 alle 21.20.

Il programma di Roberto Giacobbo, nella quarta puntata, visiterà l'antica città che attende ancora di essere riscoperta. Il conduttore entrerà nel sito archeologico e mostrerà i luoghi riportati alla luce dagli archeologi che, ad oggi, sono appena il 20% dell'intera città. Luoghi che raccontano la vita quotidiana di una popolazione che ha abbandonato le proprie case in seguito a terribili eventi naturali.

Non solo verranno mostrati i resti degli antichi templi e dell'antico mercato ma verrà percorsa anche la via Traiana, un percorso realizzato in alternativa alla già frequentatissima via Appia, un percorso che rese Herdonia ricca e accogliente per chiunque percorresse la strada che portava da Roma a Brindisi.

Un viaggio appassionante nel nostro passato che ci farà capire come la parola sopravviva a tutto, perfino alla pietra.