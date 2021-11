Giuseppe e Antonio, gli agricoltori di Lesina e Manfredonia vincono il premio 'Pomodorino d'oro'

Si è svolta a Foggia la XXII edizione del premio 'Pomodorino d’Oro Mutti', iniziativa organizzata dall'omonimo gruppo che da oltre 20 anni celebra i propri agricoltori e il loro continuo impegno nella ricerca della massima qualità del pomodoro conferito. Ad aggiudicarsi l’iconico trofeo per le due categorie dedicate alle specialità del sud Italia, sono stati Giuseppe Nicola De Filippo di Manfredonia per il pomodoro lungo e Antonio Cendamo di Lesina per il pomodoro ciliegino.

La premiazione ha visto coinvolte 24 famiglie di agricoltori del Sud che si aggiungono alle 40 selezionate per il pomodoro tondo, categoria dedicata al Nord Italia, le quali hanno ricevuto da Mutti incentivi economici per un totale di oltre 300mila euro stanziati per l’iniziativa. I vincitori sono stati scelti sulla base dei carichi di pomodoro consegnati, valutati sulla base di molteplici parametri che permettono di misurare sia la qualità intrinseca del pomodoro stesso (intensità, sapidità, etc), sia la cura durante la raccolta meccanica, una pratica che Mutti richiede obbligatoriamente a tutti i suoi agricoltori per prevenire il rischio di sfruttamento della manodopera derivante dalla raccolta manuale.

Dichiara Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti Spa. "Le specialità del Sud Italia hanno un ruolo centrale nel nostro progetto. Siamo convinti che il nostro impegno nel crescere al Sud possa essere di grande stimolo anche per i nostri agricoltori che, quest’anno in particolare, hanno coltivato un pomodoro di grande qualità". Nel 2021, infatti, la campagna del pomodoro può essere considerata tra le migliori registrate da Mutti dal punto di vista della qualità e della resa del pomodoro.

“Io con la terra ho un forte legame, sono figlio di agricoltori e coltivo pomodoro da circa quarant’anni. Produrre un pomodoro di qualità significa tanto lavoro, non lasciare nulla al caso ed essere tempestivi" dichiara Giuseppe Nicola De Filippo. Questa vittoria per me rappresenta il coronamento di un lavoro durato tutto l’anno e il riconoscimento di un impegno costante e di tanta passione. Quando vedo un barattolo Mutti al supermercato provo un senso di appartenenza, è bello sapere che in quel barattolo potrebbero esserci i miei pomodori.”

“Il premio lo investirò acquistando della nuova attrezzatura per migliorare il lavoro nei campi – dichiara Antonio Cendamo, confermando la volontà di continuare a migliorarsi, per ottenere un pomodoro di qualità sempre superiore. Dietro all’ottima qualità c’è un duro lavoro e la chiave di tutto è la pazienza, insieme al rispetto della terra.”