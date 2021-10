Il 'Gambero Rosso' premia tre pizzerie del Foggiano: nella celebre guida 'Levante', 'Regina Margherita' e 'Panificatori Fulgaro 1890'

Tre pizzerie del Foggiano inserite nella prestigiosa guida 'Gambero Rosso', una sorta di 'Bibbia' dell'enogastronomia.

Si tratta dell'attività 'Regina Margheria' di Orazio Chiapparino, a San Giovanni Rotondo, segnalata con 'due fette' di pizza (equivalente delle stelle per i ristoranti) per la categoria 'Pizza Napoletana'. I suoi impasti, si legge, "sono deliziosi, leggeri e ben lievitati", le pizze sono "valorizzate da una selezione di condimenti davvero accurata, che cerca di attingere da produzioni allimentari di prossimità e di pregio".

Per la categoria 'Pizza all'italiana', invece, si aggiudica 'due fette' la pizzeria 'Levante', di Savino Pedico, a Cerignola, che "caratterizza le basi, combinando al meglio semola (da provare quella 100% semola) di grano duro, grano arso, farina di grano tenero integrale. Ne cura al meglio lavorazione e cottura e il risultato sono delle tonde danno davvero soddisfazione".

Infine, per la categoria 'Pizza al taglio' c'è quella dei 'Panificatori Fulgaro 1890', di San Marco in Lamis, premiata con 'due rotelle'. La loro, si legge, "è una storia di famiglia e di amore per la panificazione genuina, fatta di cose buone e semplici, di gesti ereditati dalle madri e dalle nonne, con un'acquisita e moderna consapevolezza di fare prodotti anche salubri ed equi, nel rispetto della terra e di chi la coltiva. Oggi il testimone è passato a Pascal Barbato".