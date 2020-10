Regina Margherita, le pizze di Orazio Chiapparino nella guida del Gambero Rosso: "Gusto, leggerezza e digeribilità"

Anche quest'anno il Gambero Rosso premia la pizzeria Regina Margherita di San Giovanni Rotondo con due spicchi su tre. Il locale della città di San Pio che prende il nome dall'omonima via, ha il suo punto di forza nella qualità dei prodotti abbinata alla capacità artistica del patron pizzaiolo Orazio Chiapparino, che "impasta farine macinate a pietra e lievito madre".

Servizio gentile e una gradevole carta di vini e birre artigianali, le pizze di Orazio - siciliano di origine - si caratterizzano per gusto, leggerezza e digeribilità: "Cornicioni rigonfi e soffici, basi sottili e una buona conserva di pomodoro sono punti di partenza per topping golosi che omaggiano soprattutto i prodotti di Puglia e Sicilia e il chilometro zero".

Il Gambero Rosso recensisce così 'La Saporita', "molto equilibrata con fior di latte, pancetta al pepe, fonduta di caciocavallo, pomodorini e basilico".

Ogni sera, rispetto ai prodotti di stagione, chef Chiapparino riserva ai clienti una o più prelibatezze. Non sono da meno le paposce, "molto simili ai panuozzi campani", ovvero, "due strati di pasta farciti con meraviglie gastronomiche come porchetta di Ariccia e pecorino al tartufo o mozzarella, salsiccia lucana, funghi e caciocavallo"