Lievi’Tante, la pizzeria foggiana è tra le migliori 100 d'Italia per il Gambero Rosso

La pizzeria foggiana Lievi’Tante è presente sulla guida de Il Gambero Rosso tra le migliori 100 pizzerie in Italia. Ha ricevuto due spicchi, importante riconoscimento frutto di un duro lavoro e tanti sacrifici.

Mentre si consumano fiumi di parole sulla crisi dell’alta ristorazione, è la pizza d’autore a marcare il territorio, sempre più sintesi di una storia nella quale grani e farine scelti direttamente dal campo, ingredienti autoprodotti, versatilità degli impasti vanno a comporre un mosaico che vale quanto, se non di più, di un classico piatto, testimoniando che con intelligenza, studio e passione si può andare oltre, senza perdere identità” è il commento di Laura Mantovano, direttore editoriale delle Guide.

La pizzeria Levi’ Tante conferma le affermazioni del direttore editoriale, perché rappresenta e identifica uno stile di vita, una filosofia di coloro che credono che la pizza non sia solo un semplice disco di pasta sapientemente guarnito, ma anche un’esperienza sensoriale di gusto in grado di valorizzare le eccellenze della nostra terra. Mangiare per stare bene deve essere una gioia.

Il cibo è nutrimento e anche piacere, memoria e convivialità. Il nome della pizzeria è: Lievi che significa leggerezza nell’impasto, perciò sinonimo di alta digeribilità, e Tante perché le pizze proposte nel menù sono le innumerevoli esperienze di gusto che si possono apprezzare nel locale.

Il team che offre le diverse pizze è composto anche da mental coach, Sergio Supino e Sonia Leo, i quali hanno dato modo di sviluppare un mindset vincente a Gianluca Rotondo e a tutta la squadra di Lievi’Tante: Angelo che è il guru del Gluten Free, Francesco Tannorella, la moglie Stefania e la cognata Dora, la loro lady chef.

Un lavoro di squadra che ha permesso al titolare di raggiungere il meritato riconoscimento che arriva dopo anni di duro lavoro per raggiungere grandi obiettivi. La ricerca delle pizze di Levi’Tante nasce dopo quindici anni nella pizzeria Ciak si Mangia.