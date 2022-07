La pizza de 'La Cruna del Lago' di Lesina è tra le 50 migliori d'Italia

La cruna del lago di Lesina è stata selezionata tra le pizzerie eccellenti della guida 50 top pizza Italia 2022. Si tratta di una conferma per la pizzeria di Vincenzo D’Apote che è presente ormai dal 2020 nella guida online aggiornata ogni anno delle migliori pizzerie italiane e del mondo, che predilige chi punta ai prodotti di territorio e stagionali. Quest’anno è l’unica pizzeria della provincia di Foggia scelta dalla prestigiosa guida. Sono 28 i locali pugliesi segnalati. “Per noi è una grande emozione. Siamo felici e orgogliosi di questo risultato e vogliamo continuare a tenere alta la bandiera della nostra provincia. Proviamo sempre ad alzare l’asticella per portare in alto il nome del nostro territorio, con la speranza di scalare la classifica sempre di più” afferma Vincenzo D’Apote, peraltro presidente dell’associazione pizzaioli garganici.

La guida 50 top pizza Italia 2022 suggerisce di provare assolutamente la pizza anatra: base mozzarella fiordilatte e friarielli, fuori cottura petto d'anatra affumicato, arancia e gocce di crema di caciocavallo podolico. “Una casa torre su due piani con terrazzino vista lago, quello di Lesina, e un dehor all’ingresso, disegnano lo spazio di questo luogo speciale che è la cruna del lago – scrivono i curatori della guida - Accoglie in sala con fare gentile Sara, moglie di Vincenzo D’Apote, deus ex machina di una delle migliori pizzerie del nord pugliese, tra Gargano e Daunia. Mangiare sano e consapevole, sono principi che segue per una pizza a cui dedica grande attenzione partendo dalle farine e dai lieviti, guarda alla qualità più che alla complessità della preparazione. Le sue tonde dal bel cornicione, parlano di produttori e di Puglia come la piccadilly, base fiordilatte e crema di tartufo, capocollo di Martina Franca e caciocavallo podolico”.