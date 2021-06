A Roseto Valfortore come al mare: una piscina immersa nel verde dei Monti Dauni in uno tra i borghi più belli d'Italia

Poco meno di mille abitanti, al confine con la Campania, Roseto Valfortore è uno dei borghi più belli d’Italia nota nel territorio di Capitanata per il tartufo nero, il miele, il clima mite in estate e la particolarità di alcuni suggestivi scorci.

Non c’è il mare, ma nel borgo alto 658 metri, ci si attrezza ugualmente per regalare una stagione estiva ricca di appuntamenti e all’insegna del relax. E’ per questo che dal 19 giugno, immersa nel verde, apre la ‘Piscina Mulini’, il bigliettino da visita del comune dei Monti Dauni per accorciare le distanze con il mare, trattenere e intrattenere residenti e turisti, e permettere anche ai più giovani di godersi una atmosfera da sdraio e ombrelloni.

Copertura wi-fi gratis, postazione dae, angolo cultura, angoli fitness, bar e piccola ristorazione, docce calde all’aperto, parco giochi, area pic-nic e museo dei mulini ad acqua. A pochi metri dalla piscina comunale si può soggiornare nel B&B ‘La Locanda del Mugnaio’