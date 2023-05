Pio e Amedeo sul set di un nuovo film. L'annuncio sui social

Sono tornati. I due foggiani che hanno scardinato le regole del politicamente corretto in tv sono al lavoro per una novità che arriverà a Natale. Pio e Amedeo, con un brevissimo post sul loro profilo Instagram, annunciano: “Finalmente si parte… oggi primo giorno di set! Ci vediamo a Natale al cinema”.

Non è dato sapere altro, se non quello che si può intuire dalla foto che accompagna il contenuto social e da qualche commento sibillino. Il regista di questa nuova fatica cinematografica dei nostri sarà il barese Gennaro Nunziante, un habitué dei grandi incassi (ha diretto i film di Zalone), avvezzo ai colpi di testa del duo foggiano (che ha diretto in ‘Belli ciao’).

Sicuramente anche questa volta la trama (top secret) sarà tutta giocata sul perfettino Pio (nella foto in giacca e cravatta) e il tamarro Amedeo (in tuta simil-acetato modello Piero Scamarcio). E considerando l’affezione per la loro città natale, forse non sbagliamo a credere che qualche scena sarà girata a Foggia.

Ma non è tutto. Scorrendo i commenti, i due lanciano un invito a Gerry Scotti: “@gerryscotti devi venire per forza... o ti rubiamo le renne”. Che sia previsto un cameo del celebre conduttore con cui Pio e Amedeo hanno mostrato di avere un gran feeling in una delle puntate di ‘Felicissima sera’.

Per ora solo supposizioni. Attendiamo altri post per avere qualche notizia in più.