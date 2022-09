Il ritorno degli 'Emigratis': la 'resa dei conti' di Pio e Amedeo comincia con oltre 2,5 milioni di spettatori

Sfrontati, spregiudicati, politicamente scorretti. In breve, Pio e Amedeo. Il duo foggiano si è ripreso la scena ieri sera, nella prima puntata della quarta edizione di ‘Emigratis’. Una sorta di ritorno al passato (a quattro anni dalla precedente edizione), che ha visto i due foggiani di nuovo protagonisti nella trasmissione che li ha consacrati a livello nazionale.

La prima puntata di Emigratis 4 non ha deluso le aspettative, con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori e il 16,9% di share, un risultato superato solo dal pressoché imbattibile Commissario Montalbano, in onda in replica su Raiuno.

Nelle vesti di ‘Bufalone’ e ‘Messicano’ – personaggi impegnati a cercare una soluzione ecosostenibile per salvare la terra dal disastro climatico e mettere un freno al caro bollette – il lungo viaggio degli ‘Emigratis’ foggiani è partito dalla lussuosissima Dubai per poi fare tappa a Parigi. Diverse le ‘vittime’ della loro irriverenza, dalla stilista Elisabetta Franchi al vincitore di Sanremo 2022 Mahmood, passando per l’ex pilota di Formula uno Liuzzi, il ballerino Roberto Bolle, fino a Ronaldinho (con cui i due hanno improvvisato una partita di calcio nella hall di un albergo) e alla stella del Psg Neymar.

Sui social il ritorno di Emigratis è diventato subito trend topic. E non sono mancate le discussioni tra i sostenitori del duo foggiano e i contestatori. “Pio e Amedeo, grazie per averci strappato un sorriso in questo periodo di m…a per tutti e averci fatto passare una serata senza pensieri”, scrive Federico. “Pio e Amedeo per quanto possano sembrare grotteschi e tamarri, tra una botta di "zuoccolo" ed uno scrocco, ci hanno parlato: di molestie, caro energia, razzismo e del cambiamento climatico”, il commento di un altro utente su Twitter. “Questi due hanno giocato a calcetto con Ronaldinho in uno degli hotel più in di Dubai, voglio essere adottato da loro”.

“Il disagio che mi provocano certe battute di Pio e Amedeo è totale”, il pensiero tranchant del giornalista Francesco Canino. “Se hai meno di 40 anni e ti fa ridere Emigratis probabilmente hai qualche problema da risolvere”, si legge in un altro tweet pungente. Ci sono poi i critici dei critici, coloro i quali invitano chi non è fan di Pio e Amedeo semplicemente a cambiare canale: “Se una cosa non mi piace, non la guardo. Avete rotto”.

I due foggiani, intanto, danno appuntamento alla prossima puntata: “Abbiamo solo cominciato. Tutto quello che avete visto ieri però è solo l'inizio. Vi garantiremo immagini fortissime per tutto il viaggio”.