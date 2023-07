La gelateria on the road di Iginio

Nasce una nuova postazione on the road per la storica gelateria artigianale di Peschici. Alla soglia del suo quarantesimo compleanno la Gelateria Pinagel raddoppia, regalandosi un nuovo mezzo per la vendita del gelato on the road che si affianca al già noto Ape. L’ultimo arrivato è un Porter Piaggio, completamente customizzato e pronto a raggiungere anche destinazioni a lungo raggio. L’idea di affiancare l’on the road alla storica bottega di Peschici è di Iginio, titolare di Pinagel dal 2010, dopo che l’amata nonna Lucrezia gli ha donato l’amore per l’attività e che ha ripaerto dopo sette anni di chiusura.

“Nel 2010 siamo ripartiti da zero, avevamo venduto i macchinari e sulla porta della gelateria per un po’ è stato affisso il cartello vendesi ma l’allestimento del punto vendita era rimasto lì intatto, così ho acquistato un piccolo mantecatole da ristorazione ed un pastorizzatore di seconda mano e tra tante incertezze, con mia mamma Pina abbiamo rimesso in moto l’attività di famiglia”. Iginio ha ridato nuova linfa alla gelateria, nel 2015 con l’Ape gelateria, una novità assoluta sul territorio e nel 2020 con la ristrutturazione completa del locale, sempre nel rispetto della storia e della tradizione di Pinagel. La vendita del gelato è rigorosamente da pozzetti, sia in gelateria che sull’on the road, questo consente di preservare le proprietà organolettiche del gelato. La selezione di gusti presenti nel banco è frutto di un’accurata scelta di materie prime di eccellenza, da territorio garganico e nazionale. “Mi piace l’idea del chilometro 0” continua Iginio “ma sostengo che sia ancora più importante il concetto di ‘chilometro vero’, ovvero l’impegno di servire al cliente prodotti di altissima qualità, attingendo al bacino di eccellenze che abbiamo la fortuna di avere nella nostra Penisola".

Pinagel continua così il suo percorso di affermazione nel panorama della gelateria artigianale italiana. Identità Golose l’ha di recente selezionata tra le dodici migliori gelaterie d’Italia, un’eccellenza garganica di cui andare fieri. La Gelateria Pina Gel apre a Peschici nel 1984, nonna Lucrezia, già veterana nella preparazione del gelato artigianale fatto in casa, le dà il nome di sua figlia Giuseppina, detta Pina. I primi anni nel retrobottega era un continuo sperimentare di gusti ed abbinamenti alla ricerca della combinazione perfetta. Nonna, infatti, Lucrezia era una perfezionista in questo e la figlia Giuseppina non era certo da meno. Una volta trovata la ricetta giusta non si modificava più, una regola ferrea utilizzata in casa Pina Gel ancora oggi. Alla piccola bottega di Peschici, grazie alla bravura delle maestre gelatiere Pina Gel sono stati assegnati illustri riconoscimenti e pubblicazioni, memorabile il titolo di “Miglior Gianduiotto” vinto a Torino.

Nel 2011 la Gelateria, dopo una breve pausa, ha riaperto i battenti sotto la guida di Iginio, figlio di Giuseppina, terza generazione di gelatieri in casa Pina Gel. Negli ultimi anni non sono mancati nuovi gusti ad affiancare i cavalli di battaglia, così oltre alle classiche creme di Nonna Lucrezia come Crema degli Angeli e Nocciola, fanno capolino le Stracciatelle di Pistacchio e di Arancia, nate dallo studio di materie prime selezionate che possono essere definiti gusti gourmet per complessità di preparazione e ricchezza di ingredienti.

Nel 2015 è arrivato l’Ape Gelateria, un’idea a lungo cullata da Iginio, che sognava di portare il gelato Pina Gel fuori dalla bottega di Peschici in giro per il Gargano e la Puglia intera. Un viaggio del gusto che conquisterà anche i meno golosi.