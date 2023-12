Il peschiciano Rocco Lamargese è 'Chef Artistico dell’anno 2023'

La Federazione Italiana Cuochi - sezione Gargano e Capitanata ha incoronato Rocco Lamargese, patron del DeVinum Wine Bistrot di Peschici, 'Chef Artistico dell’anno 2023'.

Nella motivazione del riconoscimento c'è il senso del suo lavoro: ‘’Perché innamorato delle proprie origini e del proprio lavoro, che con fantasia, ricerca, curiosità, grande e costante lavoro, è riuscito a lavorare verdura, frutta e formaggi dandogli nuove forme e nuove sostanze senza mai tradire il valore dei prodotti, ottenendo così prestigiosi premi e riconoscimenti a livello internazionale’’.

Con la sua maestria, infatti, Lamargese ha portato più volte la sua Peschici e il Gargano su podi prestigioni, nazionali e internazionali. “Sono felice ed orgoglioso di aver ricevuto questo premio", spiega. "Costantemente mi impegno per raggiungere obiettivi che mi gratifichino e che vadano ad accrescere il mio bagaglio professionale. Ringrazio l’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata per il meraviglioso lavoro che ha svolto e che svolge tutt’ora per noi tutti, e soprattutto per i giovani che si avvicinano al mondo della ristorazione”.

Recentemente, Lamargese ha firmato una linea di vini che racconta le eccellenze del territorio. Il progetto è partito con due etichette che intendono valorizzare vitigni autoctoni pugliesi: si tratta del rosato ‘Rosa del Gargano’, ottenuto da uve Nero di Troia, e del bianco ‘Pélagos’, da uve Bombino Bianco. I vini sono stati prodotti in una delle più rinomate cantine del territorio. Lamargese ha selezionato personalmente i vitigni e i campioni delle uve per ottenere il prodotto desiderato.